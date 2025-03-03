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МВД ликвидировало поставлявшее нянь из Азии агентство

МВД ликвидировало поставлявшее нянь из Азии агентство
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Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольное агентство, которое незаконно поставляло в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Оперативники провели масштабную серию обысков. В результате изъяты средства связи, электронные носители информации и документы, имеющие доказательственное значение», — написала она.

Предполагаемый организатор нелегального бизнеса — 45-летняя женщина с гражданствами трех государств, в том числе российским. Она ежемесячно брала с клиентов 120-140 тыс. руб., няням отдавала в среднем по 80 тыс. руб. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом. Также в отдел полиции доставили шесть иностранок, их могут выдворить за нарушение миграционного законодательства.

По предварительной версии, женщины получили приглашения на въезд в Россию на основании фиктивных трудовых договоров о преподавании, но в действительности работали в семьях нянями и сиделками, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.

В России зафиксировали дефицит нянь
Общество
Фото:Ethan Miller / Getty Images

По данным следствия, незаконный бизнес существовал на протяжении десяти лет, за это время в России легализовали порядка 300 жителей Юго-Восточной Азии.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса — организация незаконной миграции. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на 10 лет.

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Теги
Ирина Волк няни МВД Юго-Восточная Азия нелегальные мигранты Санкт-Петербург Москва
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