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Военная операция на Украине ,  
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Медведев не исключил возобновление поставок американского оружия Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Поставки американского оружия Украине могут возобновиться после подписания соглашения о полезных ископаемых между этими странами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Сразу после его (соглашения. — РБК) заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся, притом что Европа уже увеличила их», — отметил он.

Замглавы Совбеза отметил, что президент США Дональд Трамп на выступлении в конгрессе признал получение от Киева обращения о готовности к переговорам и заключению договора.

Главное из первого обращения Трампа к конгрессу США
Политика
Дональд Трамп

4 марта в своем первом обращении к конгрессу США после переизбрания Трамп подчеркнул, что прилагает усилия для завершения конфликта на Украине. Он отметил, что Вашингтон уже направил Киеву значительные финансовые ресурсы.

Президент США также сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам и заключению соглашения о полезных ископаемых. По его словам, параллельно шли консультации с Россией, и Москва также выразила готовность к урегулированию.

Ранее Bloomberg и Fox News сообщили, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. По данным Reuters, поставки были остановлены утром 4 марта.

В Кремле заявили, что такое решение США может подтолкнуть Киев к переговорам.

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Дмитрий Медведев США Украина поставки оружия Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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