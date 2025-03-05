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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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«Покахонтас сказала бы «да». Что Трамп говорил об Украине в конгрессе

Появилось видео с речью Трампа о помощи Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент США в своем первом после переизбрания обращении к конгрессу вновь заявил, что «неустанно» работает над завершением конфликта на Украине, и рассказал о письме от Владимира Зеленского

«Покахонтас сказала бы «да». Что Трамп говорил об Украине в конгрессе
Video

Президент США Дональд Трамп в своем первом после переизбрания обращении к совместной сессии обеих палат конгресса вновь заявил, что «неустанно» работает над завершением конфликта на Украине.

По его словам, США потратили на поддержку Киева «сотни миллиардов долларов».

«Вы хотите, чтобы эта война продолжалась еще пять лет? Вы скажете: «Покахонтас говорит — да», — заявил Трамп.

Покахонтас президент назвал сенатора-демократа от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая говорила о своем индейском происхождении. В ответ она заявила, что вся речь Трампа — «фантазия». Она отметила, что «украинцы уже три года находятся на передовой» и что она посещала страну и общалась с президентом Владимиром Зеленским и ветеранами. Сенатор обвинила Трампа в намерении сговориться с президентом России Владимиром Путиным.

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Американский лидер также сообщил, что незадолго до своего выступления получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского, который выразил готовность приступить к мирным переговорам в скором времени и заключить соглашение по добыче редкоземельных металлов. «Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией. И я получил убедительные сигналы о том, что они готовы к миру. Разве это не было бы прекрасно?» — сказал Трамп.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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