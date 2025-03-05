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Военная операция на Украине ,  
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Макрон поддержал готовность Зеленского к возобновлению переговоров с США

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал готовность украинского коллеги Владимира Зеленского возобновить переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, пишет французская газета Le Monde.

После перепалки об украинском урегулировании между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которая произошла 28 февраля в Белом доме, отношения политиков ухудшились. 4 марта The New York Times и Bloomberg сообщили, что Вашингтон приостановил всю военную помощь Киеву.

В тот же день Зеленский заявил о желании исправить последствия неудачной встречи с руководством США и согласился «работать под сильным руководством» американского лидера.

Макрон сообщил о попытке отговорить Трампа от прекращения огня на Украине
Политика
Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп

В начале марта Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине — месячное перемирие. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, оно покажет, готова ли российская сторона к серьезным переговорам о долгосрочном мирном соглашении.

И Москва, и Киев неоднократно выступали против заморозки конфликта. Россия выступала за переговоры об урегулировании, но отмечала, что Украина отказывается от них. Трамп говорил, что Зеленский не хочет мира.

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Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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