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Политика ,  
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Зеленский поблагодарил Трампа за «Джавелины»

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin во время первого президентского срока. Об этом он написал в посте в социальной сети X.

«Мы действительно ценим все, что сделала Америка, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. И мы помним момент, который все изменил, когда президент Трамп предоставил Украине «Джавелины». Мы благодарны за это», — заявил Зеленский.

Зеленский согласился работать над миром «под сильным руководством» Трампа
Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года

Он добавил, что Украина готова работать с США, чтобы приблизить заключение мирного соглашения с Россией. Зеленский выразил сожаление по поводу того, что его встреча с Трампом 28 февраля прошла неудачно, и намерен исправить ситуацию.

«Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу не прошла так, как должно было быть. Жаль, что это произошло именно так. Пора исправить ситуацию. Мы хотим, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными», — написал он.

Накануне американский лидер напомнил, что именно при его администрации Украина получила ракетные комплексы Javelin.

«Я хочу честности, задумайтесь над этим: я ничего не принес России, кроме горя. Ничего не дал им. Я дал им санкции и [передал Украине] Javelin. А потом они обсуждают, как я близок России», — сказал Трамп.

Украина получила первую партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в 2018 году, вторая партия поступила в 2020 году. План поставок был одобрен президентом Трампом. Выступая в 2023 году на предвыборном митинге в Техасе, Трамп вспоминал, что дал Украине «сотни» противотанковых ракетных комплексов Javelin, критикуя своего предшественника Барака Обаму за излишнюю мягкость в отношениях с Россией.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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