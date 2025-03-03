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Военная операция на Украине ,  
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Трамп назвал «худшее заявление» Зеленского

Трамп: слова о далеком мире — худшее заявление Зеленского
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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Зеленский еще раз подтвердил, что не хочет мира, заявил Трамп после слов украинского лидера о том, что до мирного соглашения еще далеко. Президент США не раз указывал на то, что Зеленский не выражает готовности к переговорам
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, сказав, что до мирного соглашения еще «очень, очень далеко», сделал худшее заявление, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал в Truth Social.

«Это самое худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго это терпеть! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет мира, пока у него есть поддержка Америки. А Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не справятся без США. Вероятно, это не самое лучшее заявление с точки зрения демонстрации силы против России. О чем они вообще думают?» — написал он.

Трамп прикрепил к своему посту публикацию Associated Press с цитатой Зеленского, где он говорит, что до заключения соглашения о мире еще далеко, но выражает надежду на продолжение поддержки США.

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Фото:Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США «щедро поддерживали Украину», но нельзя «бесконечно» вести боевые действия. При этом он отметил, что перепалка между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете 28 февраля показала, что украинский президент «совсем не готов говорить о мире».

Американский президент после спора говорил, что хотел бы добиться немедленного прекращения огня. Зеленский же показывает себя как человек, который хочет «бороться, бороться, бороться». При этом у него на руках «нет карт».

Уолтц заявил, что для возвращения Киева к переговорам с Вашингтоном США хотят «услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах».

Соглашение по полезным ископаемым должно было быть подписано на этой встрече Трампа и Зеленского.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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