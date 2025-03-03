Трамп назвал «худшее заявление» Зеленского

Зеленский еще раз подтвердил, что не хочет мира, заявил Трамп после слов украинского лидера о том, что до мирного соглашения еще далеко. Президент США не раз указывал на то, что Зеленский не выражает готовности к переговорам

Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, сказав, что до мирного соглашения еще «очень, очень далеко», сделал худшее заявление, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал в Truth Social.

«Это самое худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго это терпеть! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет мира, пока у него есть поддержка Америки. А Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не справятся без США. Вероятно, это не самое лучшее заявление с точки зрения демонстрации силы против России. О чем они вообще думают?» — написал он.

Трамп прикрепил к своему посту публикацию Associated Press с цитатой Зеленского, где он говорит, что до заключения соглашения о мире еще далеко, но выражает надежду на продолжение поддержки США.

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США «щедро поддерживали Украину», но нельзя «бесконечно» вести боевые действия. При этом он отметил, что перепалка между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете 28 февраля показала, что украинский президент «совсем не готов говорить о мире».

Американский президент после спора говорил, что хотел бы добиться немедленного прекращения огня. Зеленский же показывает себя как человек, который хочет «бороться, бороться, бороться». При этом у него на руках «нет карт».

Уолтц заявил, что для возвращения Киева к переговорам с Вашингтоном США хотят «услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах».

Соглашение по полезным ископаемым должно было быть подписано на этой встрече Трампа и Зеленского.