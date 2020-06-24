Украина получила от США ракеты для комплекса Javelin

Фото: U.S. Army / Flickr

США поставили на Украину первую партию груза по договору о покупке противотанковых ракетных комплексов Javelin, который страны заключили в конце 2019 года. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

«Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin», — говорится в сообщении.

Общая стоимость первой партии груза составила более $27 млн, отметили в ведомстве. Помимо ракет к комплексам Javelin, США поставили вспомогательное оборудование.

Остальное вооружение США по контракту должны поставить Украине в 2021–2022 годах, добавили в министерстве.