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Украина получила от США ракеты для комплекса Javelin

Фото: U.S. Army / Flickr
Фото: U.S. Army / Flickr

США поставили на Украину первую партию груза по договору о покупке противотанковых ракетных комплексов Javelin, который страны заключили в конце 2019 года. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

«Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin», — говорится в сообщении.

Общая стоимость первой партии груза составила более $27 млн, отметили в ведомстве. Помимо ракет к комплексам Javelin, США поставили вспомогательное оборудование. 

Остальное вооружение США по контракту должны поставить Украине в 2021–2022 годах, добавили в министерстве.

США передадут Украине военное оборудование стоимостью более $60 млн
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Фото: usdos.ukraine / Facebook

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Украина, Javelin
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