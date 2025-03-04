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Военная операция на Украине ,  
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Туск подтвердил приостановку военной помощи США Украине через Польшу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Соединенные Штаты приостановили военные поставки на Украину через логистический хаб, аэропорт Жешув-Ясёнка, в Польше, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на заседании правительства.

«Сообщения, поступающие с границы, с нашего хаба в Ясёнке, подтверждают заявления американской стороны», — сказал он (цитата по Wyborcza).

Польский премьер подчеркнул, что ситуация «серьезная». «Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства. Наступают дни и недели, когда абсолютно необходимо приостановить бесплодные дискуссии, споры, коалиционные непонимания», — добавил Туск.

Трамп приостановил всю военную помощь Украине
Политика
Дональд Трамп

Ранее Bloomberg и Fox News сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Киеву. По данным The Times, республиканец пытается добиться от президента Украины Владимира Зеленского подписания сделки о полезных ископаемых без гарантий безопасности от Вашингтона. Reuters сообщил, что американские поставки были приостановлены в 4:30 мск во вторник, 4 марта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приостановка США всей военной помощи Украине может сподвигнуть Киев к мирным переговорам.

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Теги
Дональд Туск Польша США
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