Times узнала, зачем Трамп приостановил военную помощь Украине

Трамп стремится заставить Украину подписать ресурсную сделку без получения гарантий безопасности от США, которых она добивается, пишет The Times. Также республиканец хочет получить извинения от Зеленского за конфликт в Белом доме

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп за счет приостановки военной помощи Киеву добивается от украинского коллеги Владимира Зеленского подписания сделки о полезных ископаемых без гарантий безопасности от Вашингтона. Об этом сообщает The Times.

Кроме того, таким образом республиканец добивается от Зеленского извинений за перепалку в Овальном кабинете Белого дома, произошедшую 28 февраля. Тогда Зеленский вступил в спор с самим Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на повышенных тонах. Трамп тогда обвинил украинского президента в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. Источники CNN также связали приостановку помощи с попыткой добиться извинений за конфликт.

Соглашение о совместной разработке полезных ископаемых на Украине должно было быть подписано во время визита Зеленского в Вашингтон. Однако украинский президент после ссоры покинул столицу США досрочно, договоренность заключена не была.

Накануне Трамп приостановил всю военную помощь Киеву. Мера будет действовать до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует приверженность миру, пояснил Bloomberg высокопоставленный представитель Пентагона. Об этом же заявил источник CNN.

Россия осуждает военную помощь Киеву от стран Запада. Зеленский подтверждал, что без помощи США Украине будет «очень трудно», и выражал надежду на ее продолжение. От ответа на вопрос об извинениях перед Соединенными Штатами за перепалку глава государства несколько раз уклонился. Би-би-си писал, что Зеленский на встрече с журналистами в Великобритании прямо дал понять, что не извинился бы перед Трампом, и не выразил сожалений из-за возникшего спора.