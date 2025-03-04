 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назначил Залужного постпредом при морской организации ООН

Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации по совместительству. Текст указа опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству», — говорится в документе.

Международная морская организация (International Maritime Organization) — специализированное учреждение ООН, ответственное за меры по повышению безопасности и охраны международного судоходства, а также за предотвращение загрязнения морей судами. Организация занимается правовыми вопросами, включая вопросы ответственности, компенсации и упрощения международного морского сообщения. ММО была создана в результате принятия Конвенции под эгидой ООН в Женеве 6 марта 1948 года и провела свое первое заседание в январе 1959 года.

Залужный призвал Запад поддержать решение Украины не сдаваться
Политика
Валерий Залужный

Экс-глава Вооруженных сил Украины Залужный с 7 марта 2024 года занимает должность посла Украины в Великобритании.

Залужный возглавлял ВСУ с 2021 года и руководил армией в начале российской военной операции. В феврале 2024 года он покинул пост, а Зеленский поблагодарил его «за два года защиты». Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский, ранее командовавший Сухопутными войсками Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко критиковал увольнение главнокомандующего, заявляя, что страна должна объединиться вокруг лидеров, пользующихся наибольшей поддержкой общества.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Украина Владимир Зеленский Валерий Залужный Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Материалы по теме
The Economist привел данные социологии о победе Залужного над Зеленским
Политика
Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Политика
Советник Залужного увидел необходимость снизить возраст мобилизации в ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Трамп удвоил пошлины на товары из КитаяПолитика, 02:31
«Сбер» объявил о снижении ставок по ипотекеФинансы, 02:01
Мэр Одессы сообщил о приостановке работы трех котельныхПолитика, 01:46
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбойОбщество, 01:39
Зеленский назначил Залужного постпредом при морской организации ООНПолитика, 01:08
Трамп выразил уверенность в стремлении украинцев к мируПолитика, 00:49
Посол увидел желание Дублина развязать себе руки в вопросе миротворцевПолитика, 00:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WSJ сообщила о прекращении финансирования поставок оружия КиевуПолитика, 00:41
«Агентские игры». Реакция на вызов Сантоса в сборные России и БразилииСпорт, 00:32
Кто из бразильских футболистов выступал за сборную РоссииСпорт, 00:02
ООН заявила о риске дефицита рыбных палочек в Европе из-за санкцийБизнес, 00:01
Аллу Гербер госпитализировалиОбщество, 03 мар, 23:53
Трамп заявил, что противники мира на Украине «надолго не задержатся»Политика, 03 мар, 23:34
Глава Минобороны Польши заявил об усталости поляков от богатых украинцевПолитика, 03 мар, 23:11