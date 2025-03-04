Зеленский назначил Залужного постпредом при морской организации ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации по совместительству. Текст указа опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству», — говорится в документе.

Международная морская организация (International Maritime Organization) — специализированное учреждение ООН, ответственное за меры по повышению безопасности и охраны международного судоходства, а также за предотвращение загрязнения морей судами. Организация занимается правовыми вопросами, включая вопросы ответственности, компенсации и упрощения международного морского сообщения. ММО была создана в результате принятия Конвенции под эгидой ООН в Женеве 6 марта 1948 года и провела свое первое заседание в январе 1959 года.

Экс-глава Вооруженных сил Украины Залужный с 7 марта 2024 года занимает должность посла Украины в Великобритании.

Залужный возглавлял ВСУ с 2021 года и руководил армией в начале российской военной операции. В феврале 2024 года он покинул пост, а Зеленский поблагодарил его «за два года защиты». Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский, ранее командовавший Сухопутными войсками Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко критиковал увольнение главнокомандующего, заявляя, что страна должна объединиться вокруг лидеров, пользующихся наибольшей поддержкой общества.