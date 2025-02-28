Валерий Залужный (Фото: Ian Forsyth / Getty Images)

Военная операция на Украине не закончена и Киев не сдастся, заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем выступлении в Украинском католическом соборе Пресвятой семьи в центре Лондона, передает Associated Press.

«Украина не выбирала войну, но мы выбираем бороться, чтобы защитить наши дома, семьи и будущее. Эта война не закончена. Украина не сдастся. С вашей помощью мы победим», — сказал он на богослужении по случаю третьей годовщины начала военной операции.

Залужный поблагодарил Великобританию и другие западные страны за поддержку Украины.

Ранее в октябре 2024 года Залужный заявил, что Украине будет тяжело выйти из затяжного военного конфликта. По словам посла, в 2023 году Запад не обеспечил Украину достаточным количеством оружия, что не позволило ей достичь «значительного успеха» в контрнаступлении летом 2023-го.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал в феврале 2024 года, что военная операция на Украине «может длиться несколько дольше», так как «она приняла форму войны против коллективного Запада», а не только против Украины. Украинское контрнаступление Путин не раз называл провальным.