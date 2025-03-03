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Военная операция на Украине ,  
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В Италии посчитали преждевременным план Макрона и Стармера по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о месячном перемирии на Украине является преждевременным. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, передает агентство ASNA.

«Я считаю, что все должно быть сделано сообща — Европой и США, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной и Россией и достичь справедливого и прежде всего прочного мира, поэтому это (месячное перемирие. — РБК) пока преждевременно, нам нужно посмотреть, что делать и как это сделать», — отметил он.

Таяни добавил, что европейцы должны взять на себя ответственность за безопасность Украины и всей Европы вместе с НАТО. «Мы должны обеспечить безопасность Украины и обеспечить безопасность всей Европы. Мы должны сделать это через НАТО», — сказал министр.

Он также призвал к встрече между Европой и Соединенными Штатами, чтобы «обсудить все, что можно сделать для построения справедливого мира».

Макрон раскрыл их со Стармером план по Украине
Политика
Эмманюэль Макрон и Кир Стармер

Ранее Макрон заявил, что он и Стармер разработали план прекращения огня на Украине. По мнению французского лидера, в случае достижения договоренности между Россией и США Москва «в первую очередь будет стремиться унизить Украину, в частности путем ее демилитаризации».

По плану планируется установить «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц, а размещение европейских военных в качестве миротворцев предусмотрено только на втором этапе.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что прекращение огня на Украине на месяц покажет, готова ли российская сторона на самом деле к серьезным переговорам о долгосрочном мирном соглашении.

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Антонио Таяни Украина Италия Эмманюэль Макрон Кир Стармер
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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