Times узнала, что Лондон добивается от Украины «игры по правилам» с США

Британские власти считают, что Зеленскому нужно проявить уважение к Трампу и вернуться за стол переговоров, пишет The Times со ссылкой на неназванный источник. Но премьер Великобритании поддержал его после перепалки в эфире

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Лондон настаивает на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал все возможное для восстановления отношений с Вашингтоном, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

По словам собеседника издания, Зеленскому нужно «сыграть по правилам», проявить уважение к президенту США Дональду Трампу и вернуться за стол переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Пока неясно, готов ли к этому украинский лидер, отмечает The Times.

Во время своего визита в Лондон Зеленский дал понять, что не извинился бы перед Трампом, и не сожалел о возникшем споре, передал Би-би-си. Ранее президент Украины выразил уверенность в продолжении отношений с США и сохранении военной помощи, поскольку, по его мнению, американское руководство как «лидеры цивилизованного мира» не захотят помогать президенту России Владимиру Путину. Зеленский также заявил о готовности заключить ресурсную сделку с Вашингтоном.

Президент Украины посетил экстренный саммит в Великобритании после своего визита в Белый дом 28 февраля, где произошла его перепалка на пресс-конференции с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Последние обвинили Зеленского в неготовности к мирным переговорам и неблагодарности за оказанную помощь. Украинский лидер в ответ заявил, что много раз выражал признательность американцам и хочет прекращения огня при условии обеспечения гарантий безопасности, так как предыдущие соглашения, по его словам, неоднократно нарушала Москва. После этого он досрочно покинул Вашингтон и не подписал соглашение о ресурсной сделке.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер позвонил Зеленскому и поддержал после произошедшего. Он вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном готовит план прекращения огня на Украине, который они представят Трампу. В Кремле заявили, что инцидент в Белом доме продемонстрировал «частичную утрату коллективности» Запада и проблемы на пути к мирному урегулированию конфликта.