Times узнала, что Лондон добивается от Украины «игры по правилам» с США
Лондон настаивает на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал все возможное для восстановления отношений с Вашингтоном, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.
По словам собеседника издания, Зеленскому нужно «сыграть по правилам», проявить уважение к президенту США Дональду Трампу и вернуться за стол переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Пока неясно, готов ли к этому украинский лидер, отмечает The Times.
Во время своего визита в Лондон Зеленский дал понять, что не извинился бы перед Трампом, и не сожалел о возникшем споре, передал Би-би-си. Ранее президент Украины выразил уверенность в продолжении отношений с США и сохранении военной помощи, поскольку, по его мнению, американское руководство как «лидеры цивилизованного мира» не захотят помогать президенту России Владимиру Путину. Зеленский также заявил о готовности заключить ресурсную сделку с Вашингтоном.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер позвонил Зеленскому и поддержал после произошедшего. Он вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном готовит план прекращения огня на Украине, который они представят Трампу. В Кремле заявили, что инцидент в Белом доме продемонстрировал «частичную утрату коллективности» Запада и проблемы на пути к мирному урегулированию конфликта.
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