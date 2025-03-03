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Военная операция на Украине ,  
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Times узнала, что Лондон добивается от Украины «игры по правилам» с США

Times: Великобритания выступила за восстановление диалога Зеленского с Трампом
Сюжет
Военная операция на Украине
Британские власти считают, что Зеленскому нужно проявить уважение к Трампу и вернуться за стол переговоров, пишет The Times со ссылкой на неназванный источник. Но премьер Великобритании поддержал его после перепалки в эфире
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля 2025 года
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Лондон настаивает на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал все возможное для восстановления отношений с Вашингтоном, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

По словам собеседника издания, Зеленскому нужно «сыграть по правилам», проявить уважение к президенту США Дональду Трампу и вернуться за стол переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Пока неясно, готов ли к этому украинский лидер, отмечает The Times.

Во время своего визита в Лондон Зеленский дал понять, что не извинился бы перед Трампом, и не сожалел о возникшем споре, передал Би-би-си. Ранее президент Украины выразил уверенность в продолжении отношений с США и сохранении военной помощи, поскольку, по его мнению, американское руководство как «лидеры цивилизованного мира» не захотят помогать президенту России Владимиру Путину. Зеленский также заявил о готовности заключить ресурсную сделку с Вашингтоном.

Зеленский встретился с Карлом III после саммита в Лондоне по Украине
Политика
Владимир Зеленский (справа) и&nbsp;король&nbsp;Карл&nbsp;III
Президент Украины посетил экстренный саммит в Великобритании после своего визита в Белый дом 28 февраля, где произошла его перепалка на пресс-конференции с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Последние обвинили Зеленского в неготовности к мирным переговорам и неблагодарности за оказанную помощь. Украинский лидер в ответ заявил, что много раз выражал признательность американцам и хочет прекращения огня при условии обеспечения гарантий безопасности, так как предыдущие соглашения, по его словам, неоднократно нарушала Москва. После этого он досрочно покинул Вашингтон и не подписал соглашение о ресурсной сделке.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер позвонил Зеленскому и поддержал после произошедшего. Он вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном готовит план прекращения огня на Украине, который они представят Трампу. В Кремле заявили, что инцидент в Белом доме продемонстрировал «частичную утрату коллективности» Запада и проблемы на пути к мирному урегулированию конфликта.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Великобритания США Владимир Зеленский Дональд Трамп мирное урегулирование переговоры Кир Стармер
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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