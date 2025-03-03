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Дело инстаблогеров ,  
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Суд удовлетворил гражданский иск к Блиновской на 587 млн руб.

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Дело инстаблогеров

Суд удовлетворил гражданский иск к Блиновской на 587 млн руб.
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Савеловский суд Москвы в рамках приговора по уголовному делу Елене Блиновской удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн руб., передает корреспондент РБК из зала суда.

«Гражданский иск удовлетворить», — огласила решение судья Анна Козлова.

В середине февраля гособвинение снизило исковые требования к блогеру Елене Блиновской по неуплате налогов с 918 млн до 587 млн руб. Это было связано с тем, что блогер частично погасила долги, пояснила тогда прокурор.

ФНС оценила общий долг Блиновской в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам составила 918 млн руб., остальное — пени и штрафы. В октябре 2024 года юрист блогера сообщил о погашении долга по НДФЛ на сумму более 320 млн руб.

В понедельник, 3 марта, суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии, наложил на нее штраф 1 млн руб. и запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года.

Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии
Политика
Елена Блиновская

Блиновскую задержали весной 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Блогер признала свою вину. По делу также проходил ее муж Алексей, который в 2024 году подписал контракт и уехал участвовать в военной операции.

Обвинение потребовало для Блиновской шесть лет колонии с уплатой штрафа и конфискацией имущества. На заседании в конце февраля блогер попросила суд отсрочить отбывание наказания и дать ей воспитать несовершеннолетних детей.

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Елена Блиновская суд приговор иски
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