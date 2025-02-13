Обвинение потребовало приговорить Блиновскую к шести годам колонии

Блиновскую задержали в апреле 2023-го за неуплату налогов почти на 1 млрд руб., ее задолженность снизилась до 587 млн руб. Тем не менее обвинение запросило для «королевы марафонов» реальный срок и конфискацию имущества ее семьи

Елена Блиновская (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

Прокурор просит вынести блогеру, «королеве марафонов» Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, приговор в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима, сообщил надзорный орган.

Также ей просят назначить штраф 1,5 млн руб. и лишить права заниматься коммерческой деятельностью на 5 лет. Кроме того, сторона обвинения просит конфисковать имущество Блиновской и ее мужа Алексея Блиновского: деньги, «более 50 земельных участков, здания и помещения, машино-места, автомобили Бентли Континенталь и Ламборгини Урус». На собственность супругов был наложен арест.

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Блиновская обвиняется по трем статьям УК: ч. 2 ст. 198 (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств) и ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, два эпизода).

Блогера задержали в апреле 2023-го, первоначально сообщалось, что ее долг перед ФНС составляет 918 млн руб. (с учетом пени и штрафов общая задолженность составляла 1,4 млрд руб.), 13 февраля стало известно, что исковая сумма снизилась до 587 млн руб. так как Блиновская частично погасила долги. В ноябре прошлого года ее адвокат Иван Морозов сообщал, что она планировала продать дом за 600 млн руб., чтобы выплатить часть задолженности.

После задержания Блиновскую отправили под домашний арест, но в январе 2024-го в связи с нарушениями его условий меру пресечения сменили на нахождение в СИЗО. В ноябре прошлого года по решению суда блогер была признана банкротом.

Блиновская в январе признала свою вину в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Блогер подчеркнула, что ей не было известно о дроблении бизнеса, из-за которого образовался долг перед налоговой. Блиновская платила налоги по упрощенной схеме как индивидуальный предприниматель, что предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год, а получала гораздо больше.

Вместе с ней по делу проходил и ее муж, но в прошлом году он уехал участвовать в военной операции на Украине и стал снайпером.