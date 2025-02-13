Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской на треть

Елена Блиновская (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Прокурор снизила требования к блогеру Елене Блиновской с 918 млн до 587 млн руб., передает «РИА Новости».

«Мы просим уточнить иск, новая сумма — 587 миллионов 619 тысяч рублей», — сказала гособвинитель в зале суда.

Это связано с тем, что Блиновская частично погасила долги, пояснила прокурор.

ФНС оценила общий долг Блиновской в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам составила 918 млн руб., остальное — пени и штрафы. В октябре 2024 года юрист блогера сообщил о погашении долга по НДФЛ на сумму более 320 млн руб.

Блогера задержали по обвинению в неуплате налогов почти на 1 млрд руб. и отмывании денег весной 2023 года. В мае 2024 года она подала заявление о банкротстве. Суд признал ее банкротом в ноябре.

Блиновская планировала погасить задолженность по налогам до конца 2024 года. «Сейчас мы пытаемся продать дом за 600–650 млн руб. Суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества для погашения долга. Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг», — сообщил тогда ее юрист Иван Морозов.