Блиновская попросила у суда отсрочку от отбывания наказания

Прокурор попросил приговорить Елену Блиновскую к шести годам лишения свободы. Блогер попросила отсрочить наказание и дать ей воспитать несовершеннолетних детей

Елена Блиновская (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Блогер Елена Блиновская в ходе прений в Савеловском суде Москвы попросила отсрочить отбывание наказания из-за наличия несовершеннолетних детей, передает корреспондент РБК.

«Учитывая то, что наказание повлияет не только на мою семью, моих детей — старшего сына, который оканчивает девятый класс, двух близнецов, которые учатся в средней школе, и дочери, которой скоро исполнится пять лет, — я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82-й статьи Уголовного кодекса», — сказала она.

Статья 82 Уголовного кодекса позволяет суду отсрочить отбывание наказания в некоторых случаях, в частности женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет.

Блиновская объяснила это тем, что ее «главная обязанность — находиться рядом с собственными детьми и заниматься их непосредственным воспитанием».

«Ваша честь, признавая вину и раскаиваясь, я бы хотела сказать только одно: инкриминируемые мне статьи подразумевают и другие виды наказаний, помимо лишения свободы», — отметила она.

Прокурор выступил против отсрочки наказания. «Мы считаем, что отсрочка не должна быть использована, поскольку у детей есть отец, бабушки и дедушки, а также дети не мешали Блиновской нарушать закон», — сказал он.

Блиновскую задержали весной 2023 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. С учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность составила 1,4 млрд руб. Блогер признала свою вину. Обвинение потребовало для нее шесть лет колонии с уплатой штрафа и конфискацией имущества.

Вместе с ней по делу проходил и ее муж Алексей, в прошлом году он уехал участвовать в военной операции на Украине и стал снайпером.