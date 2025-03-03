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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Норвегии не стал оценивать возможность отправки войск на Украину

Премьер Норвегии не стал оценивать возможность отправки миротворцев на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Йонас Гар Стёре
Йонас Гар Стёре (Фото: Bennett Raglin / Getty Images )

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не стал подтверждать или опровергать возможность отправки миротворцев на Украину. Интервью с политиком опубликовал Bloobmerg.

Журналист агентства спросил Стёре, будет ли Норвегия открыта для «проведения миротворческих операций на Украине», если Россия заключит соглашение о прекращении огня.

«Я не буду сейчас строить никаких предположений о войсках, потому что многое еще нужно прояснить», — ответил тот.

Он задался вопросом, что входит в понятие «миротворческие операции». «Это группа по наблюдению за установлением мира? Это миротворческий контингент? Он будет находиться на передовой? Он будет находиться где-то еще? Каковы будут гарантии безопасности?» — спросил норвежский премьер.

Стёре заметил, что «есть и другие страны, которые более склонны вносить такой вклад». «Я не открываю дверь. Я не закрываю дверь», — отметил политик.

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Возможное размещение миротворцев на Украине в рамках мирного соглашения обсуждается на Западе несколько месяцев. Это стало одной из тем экстренного саммита европейских лидеров, прошедшего в Париже 17 февраля. Участники встречи разошлись во мнениях по этому вопросу. Президент США Дональд Трамп поддержал идею отправки на Украину миротворцев без привлечения американских сил.

Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что Великобритания и Франция в ближайшие дни намерены представить Трампу группу стран «Европа-плюс», которые будут готовы участвовать в размещении миротворцев на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».

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