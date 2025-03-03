Global Times узнала о планах КНР ввести пошлины на агропродукцию из США

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Власти Китая рассматривают возможность введения дополнительных тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров из США. Об этом сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на анонимный источник. Эти меры должны стать ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

По словам собеседника издания, контрмеры, скорее всего, будут включать как введение ограничения в виде тарифов, так и ряд нетарифных мер.

«Если США будут настаивать на введении односторонних тарифов и официально объявят о соответствующих мерах, то Китай обязательно примет решительные, мощные контрмеры», — сообщил собеседник издания.

1 февраля Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики.

В ответ Китай спустя три дня ввел ответные меры в аналогичном эквиваленте на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США.

Помимо этого, Пекин установил экспортный контроль в отношении материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, а также добавил американские компании PVH (владеет Calvin Klein) и Illumina в реестр ненадежных.

В посольстве Китая в США ранее отметили, что в войне тарифов между Пекином и Вашингтоном не будет победителя. «США должны искренне уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», — заявил официальный представитель китайского посольства Лю Пэнъюй.