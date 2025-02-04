Посольство назвало оправданным ответ Китая на введенные Трампом пошлины
Меры, которые власти Китая приняли в ответ на введение США дополнительных 10-процентных пошлин, являются полностью оправданными и разумными, заявили в китайском посольстве в Вашингтоне.
«Повышение тарифов США серьезно нарушает правила ВТО (Всемирной торговой организации. — РБК) и является типичным актом односторонности и торгового протекционизма», — отметили в дипмиссии.
Президент США Дональд Трамп объяснял введение пошлин на товары из Китая, а также Мексики и Канады борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила. В китайском посольстве подчеркнули, что введение пошлин в будущем «обязательно подорвет» антинаркотическое сотрудничество между странами.
«США необходимо рассматривать и решать собственную проблему фентанила объективным и рациональным образом, дорожить доброй волей Китая, а не угрожать другим странам произвольным повышением тарифов», — заметили там.
Трамп подписал указ о введении 10-процентных пошлин на всю китайскую продукцию 1 февраля. В ответ Китай спустя три дня ввел такой же тариф на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину — на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США.
Кроме того, Пекин установил экспортный контроль в отношении материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, а также добавил американские компании PVH (владеет Calvin Klein) и Illumina в реестр ненадежных.
Помимо этого, китайские власти начали расследование против Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства и подали иск к США в ВТО.
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