Российские военные уничтожили терминал Starlink ВСУ в Харьковской области

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Российские военные с помощью удара дроном уничтожили станцию доступа к спутниковому интернету Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

«Оператор дрона группировки войск «Север» уничтожил спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых запечатлен момент попадания беспилотника в терминал связи.

Украинские военные с начала боевых действий используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. Эта система принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена и главы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску.

В конце февраля Reuters сообщил о риске отключения на Украине доступа к Starlink. Маск опроверг эту информацию. Украинские власти, в свою очередь, заявили, что у них есть «альтернативные вещи» для фронта на случай, если США отключат ее от доступа к спутниковому интернету.