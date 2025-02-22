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Военная операция на Украине ,  
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На Украине оценили риск отключения от Starlink

В СНБО заявили о наличии альтернатив на случай отключения Украины от Starlink
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Военная операция на Украине
США не отключают Украину от Starlink, но на такой случай у ВСУ есть «альтернативные вещи», заявили в СНБО. Источники Reuters назвали условием сохранения доступа к интернет-спутникам сделку по редкоземельным минералам
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Украина имеет «альтернативные вещи» для фронта на случай, если США отключат ее от доступа к спутниковому интернету Starlink (принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска), заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

«Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить «пропало все». Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — написал он в телеграм-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации дронов, безэкипажных катеров и других целей с начала военной операции. По состоянию на апрель 2023 года, у них было 42 тыс. таких терминалов, некоторые из них подключили к более защищенной версии — Spaceshield. В конце прошлого года Пентагон и SpaceX заключили контракт о расширении доступа к данной версии.

Вместе с тем имели место ограничения работы Starlink для ВСУ. В частности, в 2022 году Маск запретил доступ к интернет-спутникам в районе Крыма, объяснив это решение санкциями США.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США отключат Украину от Starlink, если не будет заключена сделка по редкоземельным минералам. Совместная разработка полезных ископаемых была одним из пунктов «плана победы», представленного украинским лидером Владимиром Зеленским прошлой осенью. Этой инициативой заинтересовался президент США Дональд Трамп. Он предложил обменять редкоземельные металлы на военную помощь, объем сделки республиканец оценил в $500 млрд. Как уточняли источники NBC News, Вашингтон предложил Киеву гарантии безопасности в обмен на владение 50% редкоземельных минералов. По мнению Трампа, эта сделка должна компенсировать «миллиарды помощи» США Украине.

Трамп усомнился в наличии у Украины редкоземельных металлов
Политика
Дональд Трамп

Зеленский заявил о своем отказе подписывать соответствующее соглашение с США, сославшись на то, что документ «не готов для защиты интересов Украины». Госсекретарь США Марко Рубио назвал его слова ложью. Трамп обвинил Украину в срыве сделки, пообещал ее «воскресить» и пригрозил проблемами при повторном отказе. Вашингтон передал Киеву «улучшенную» версию документа, писал Axios.

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Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США СНБО Starlink Военная операция на Украине Редкоземельные металлы сделка
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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