NBC узнал, почему Вэнс вступил в перепалку с Зеленским

Вэнс не планировал перепалку с Зеленским и решил ответить на «провокационное поведение» того уже на встрече, рассказали источники NBC. По словам одного из них, от Зеленского ожидали другого поведения

Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 28 февраля 2025 г. (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс изначально не планировал вступать в перепалку с украинским президентом Украины Владимиром Зеленским, приехавшим в Вашингтон, но решил ответить на его «провокационное поведение». Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, близкие к вице-президенту США.

Спор, по словам источников, спровоцировал не вопрос журналиста, а желание Вэнса дать отпор неподобающему, по его мнению, поведению Зеленского в дипломатической среде. Источник, знакомый с планами встречи, сказал, что у Вэнса не было заранее продуманной стратегии противостоять Зеленскому подобным образом. Утверждения, что размолвка была спланирована Трампом и Вэнсом, ранее также опроверг Белый дом.

Другой источник, знакомый с ходом мыслей Вэнса перед встречей, сказал: «Я не думаю, что кто-то ожидал, что [Зеленский] придет туда и будет вести себя как такой капризный ребенок».

Перед тем как началась перепалка, Трампу задали вопрос, что он может ответить на обвинения в том, что занял сторону президента России Владимира Путина. Тот заявил, что он на стороне Соединенных Штатов и мира.

«Я хочу положить этому [войне] конец. Видите, насколько он [Зеленский] ненавидит Путина. Мне сложно заключить сделку, когда столько ненависти <…>. Я вам скажу, что и другая сторона [конфликта] не без ума от него [Зеленского]», — сказал американский президент.

Затем в разговор вступил Вэнс: «Смотрите, в течение четырех лет у нас в Соединенных Штатах Америки был президент, который выступал на пресс-конференциях и жестко говорил о Владимире Путине. А потом Путин вторгся на Украину и разрушил значительную часть страны. Путь к миру и процветанию — это, возможно, дипломатия», — сказал он.

Затем Зеленский напомнил Вэнсу, что в 2014 году, когда Крым вошел в состав России и начался конфликт в Донбассе, у власти в Вашингтоне был не Байден, а сначала Барак Обама, а после него Трамп. «Но с 2014 по 2022 год ситуация была такой же: люди погибали на линии соприкосновения, и никто его [не остановил]. Мы много с ним говорили, я вел с ним двусторонние переговоры. И в 2019 году я как новый президент подписал с ним, Макроном и Меркель соглашение о прекращении огня. Все они мне говорили, что он его не нарушит. Мы подписали газовое соглашение. Но он нарушил перемирие… О какой дипломатии вы говорите?» — воскликнул Зеленский.

Вэнс ответил, что говорит о дипломатии, способной «положить конец разрушению» Украины. «При всем уважении, я думаю, что с вашей стороны очень неуважительно прийти в Овальный кабинет и начать выяснять отношения перед американской прессой. Сейчас вы, ребята, ходите и заставляете призывников идти на фронт, потому что у вас нехватка личного состава. Вы должны благодарить президента за то, что он пытается положить конец конфликту», — сказал вице-президент США. Зеленский возразил собеседнику, что тот ни разу не был на Украине, чтобы рассуждать, какие у нее есть проблемы.

Вэнс обвинил украинского президента в организации «пропагандистских пресс-туров» и нападках на администрацию, которая пытается «спасти от разрушения» его страну. «Во время войны все испытывают трудности, — ответил Зеленский. — Даже вы, хотя вы пока их не ощущаете, потому что вас отделяет хороший океан. Но вы их будете испытывать в будущем».

Его ремарка привела в бешенство Трампа. «Вы не будете диктовать нам, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо, очень сильными. Сейчас вы находитесь не в самом лучшем положении. Вы позволили себе оказаться в очень плохом положении. Сейчас у вас нет карт. С нами у вас появятся карты», — сказал он.

Зеленский несколько раз пытался перебить и отметил, что ему никакие карты не нужны. «Ты играешь картами, — возражал Трамп. — Ты ставишь на кон жизни миллионов людей. Ты ставишь на кон третью мировую. И то, что ты делаешь, очень неуважительно по отношению к этой стране».

Затем в беседу вновь включился Вэнс и поинтересовался, сказал ли им Зеленский спасибо хотя бы единожды. Перепалка продолжалась порядка семи минут. Зеленский после нее покинул Вашингтон досрочно, не подписав соглашение о совместной разработке ресурсов, ради которого изначально приезжал. Впоследствии он поблагодарил Трампа и американский народ.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)