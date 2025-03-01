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Военная операция на Украине ,  
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Axios узнал, что Зеленский после спора час ждал решения Трампа по сделке

Axios: Зеленский около часа ждал подписания соглашения с Трампом после спора
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Делегация из Украины около часа ждала, что президент США Дональд Трамп подпишет соглашение по минералам после его перепалки с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, где-то через час после спора госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц «вышли из Овального кабинета, подошли к месту, где сидел Зеленский, и сказали ему уйти». Ранее Fox News также сообщал, что эти два чиновника попросили украинскую делегацию удалиться.

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Накануне, 28 февраля, Зеленский встретился с Трампом в Вашингтоне, чтобы подписать соглашение по минеральным ресурсам, переговоры о котором стороны вели с начала февраля. Однако встреча началась с перепалки между лидерами на глазах у журналистов.

Зеленский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к американской стороне и неблагодарности. В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.

После этого Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться к диалогу, когда будет готов к миру. По словам республиканца, Зеленский почувствовал себя «большой шишкой, потому что на его стороне США». «Но без нас он не победит», — сказал Трамп.

В свою очередь, президент Украины описал перепалку с Трампом фразой «это было не очень». Он также выразил благодарность американскому народу, Трампу и двухпартийной поддержке в Конгрессе. По его словам, на встрече с президентом США не было сделано «что-нибудь плохое», но в то же время Зеленский признал, что «некоторые вещи нужно обсуждать без камер». Кроме того, он выразил готовность подписать ресурсную сделку.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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