Трамп заявил, что Путин прошел с ним «охоту на ведьм»

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин прошел с ним во время первого срока республиканца через «чертовски тяжелые времена» и «фальшивую охоту на ведьм».

На встрече Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме журналист задал республиканцу вопрос, что произойдет, если Россия нарушит возможное перемирие с Украиной.

«Хорошо... Я не знаю. Они не договорились с [бывшим президентом США Джо] Байденом, потому что Байдена они не уважали. <...> Они уважают меня. Позвольте мне сказать вам, что Путин прошел через чертовски сложные времена со мной. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, где использовали его и Россию» — сказал Трамп.

Первый срок Трампа был в 2017–2021 годах. Расследование его связей с Россией началось в конгрессе в январе 2017 года, членов команды республиканца заподозрили в сговоре с российской стороной. Весной 2018 года в двухпартийной комиссии комитета по разведке нижней палаты конгресса заявили, что расследование завершено, никаких свидетельств сговора не обнаружено, хотя вмешательство и было. В 2019 году в комитете по разведке заявили о возобновлении расследования против Трампа и его команды по обвинению в связях с Кремлем и о вмешательстве России в выборы, однако доказательств этого в итоге все же не нашли.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме 28 февраля. Украинский президент приехал в Вашингтон, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов. В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.