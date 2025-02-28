Федеральная торговая комиссия США переедет в штаб-квартиру USAID

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Сотрудники Федеральной торговой комиссии (FTC) США в течение ближайших месяцев должны будут переехать в здание, которое ранее занимало Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, такой приказ поступил от департамента эффективности госуправления (DOGE), возглавляемого предпринимателем Илоном Маском.

В FTC работают около 1,3 тыс. человек, большинство из них располагаются в здании в Вашингтоне, договор об аренде которого должен закончиться в 2027 году, пишет Bloomberg. Штаб-квартира комиссии, в которой размещаются пять комиссаров и старшие руководители агентства, находится в другом правительственном здании, в нескольких кварталах от здания USAID.

Ранее на сайте USAID было опубликовано объявление о том, что сотрудники агентства 27 и 28 февраля должны вынести свои личные вещи из здания организации. В сообщении говорилось, что пройти на рабочее место для того, чтобы собрать вещи, можно будет только на 15 минут в сопровождении охраны.

20 января президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации подписал указ о приостановке на 90 дней оказания помощи другим государствам. Запрет в том числе коснулся работы USAID. Вскоре в Вашингтоне закрылась штаб-квартира агентства. Со стен здания были удалены логотипы и фотографии, рассказывающие о деятельности USAID. Также прекратили работу сайт и аккаунт организации в социальной сети X.

3 февраля Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора USAID. После этого руководство агентства разослало электронные письма об увольнении 2 тыс. работников. Еще до 1 тыс. сотрудников организации были отправлены в отпуск. Увольнение не коснулось сотрудников, работающих над «критически важными программами» или реализующих «специальные программы», и «ключевых руководителей».