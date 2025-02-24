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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В USAID решили уволить 2 тыс. сотрудников

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Возвращение Трампа в Белый дом

Руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное президентом Дональдом Трампом, разослало электронные письма об увольнении 2 тыс. работников ведомства. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на текст письма.

В нем также сказано, что до тысячи сотрудников агентства отправлены в отпуск. Согласно документу, это не касается сотрудников, работающих над «критически важными программами» или реализующих «специальные программы», а также «ключевых руководителей».

В электронном письме также сказано, что под увольнение попали сотрудники, находящиеся в Соединенных Штатах.

Служащие USAID из страха попросили не называть свои имена в иске DOGE
Политика
Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

Трамп после возвращения в Белый дом начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. После прихода к власти республиканец заморозил почти всю иностранную помощь на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID были вынуждены уйти в административный отпуск. По информации Reuters, в команде Трампа запланировали сократить штат агентства более чем в 30 раз.

Исполняющим обязанности директора USAID был назначен госсекретарь Марко Рубио. Администрация Трампа также назначила новых сотрудников на другие руководящие должности.

В феврале суд временно запретил агентству сокращать более 2 тыс. сотрудников USAID. Однако, как пишет NYT, в пятницу, 21 февраля, суд постановил, что администрация Трампа может начать приступить к реализации планов по увольнению или отправке в оплачиваемый отпуск сотрудников агентства, а также закрытию зарубежных представительств ведомства.

Представители 14 американских штатов также подали иск против президента и главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, также иск подали 26 сотрудников и подрядчиков USAID. В иске указано, что назначение Маска нарушает Конституцию США, поскольку он выполняет функции, требующие утверждения сенатом.

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политик, президент США
14 июня 1946 года
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