В USAID решили уволить 2 тыс. сотрудников
Руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное президентом Дональдом Трампом, разослало электронные письма об увольнении 2 тыс. работников ведомства. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на текст письма.
В нем также сказано, что до тысячи сотрудников агентства отправлены в отпуск. Согласно документу, это не касается сотрудников, работающих над «критически важными программами» или реализующих «специальные программы», а также «ключевых руководителей».
В электронном письме также сказано, что под увольнение попали сотрудники, находящиеся в Соединенных Штатах.
Трамп после возвращения в Белый дом начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. После прихода к власти республиканец заморозил почти всю иностранную помощь на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID были вынуждены уйти в административный отпуск. По информации Reuters, в команде Трампа запланировали сократить штат агентства более чем в 30 раз.
Исполняющим обязанности директора USAID был назначен госсекретарь Марко Рубио. Администрация Трампа также назначила новых сотрудников на другие руководящие должности.
В феврале суд временно запретил агентству сокращать более 2 тыс. сотрудников USAID. Однако, как пишет NYT, в пятницу, 21 февраля, суд постановил, что администрация Трампа может начать приступить к реализации планов по увольнению или отправке в оплачиваемый отпуск сотрудников агентства, а также закрытию зарубежных представительств ведомства.
Представители 14 американских штатов также подали иск против президента и главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, также иск подали 26 сотрудников и подрядчиков USAID. В иске указано, что назначение Маска нарушает Конституцию США, поскольку он выполняет функции, требующие утверждения сенатом.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе
Украина отказала США в возмещении $500 млрд
Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской