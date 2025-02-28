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Военная операция на Украине ,  
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Экс-советник Залужного прокомментировал аресты генералов ВСУ

«Телеграф»: на Украине прошли аресты боевых генералов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Аресты генералов Вооруженных сил Украины, проваливших оборону Харьковской области в мае 2024 года, — ошибка, заявил украинский генерал-майор Виктор Назаров в интервью изданию «Телеграф».

Назаров — бывший советник экс-главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного.

«Это [аресты] ошибка, которую нельзя было допускать и которую нужно немедленно исправить, чтобы вернуть доверие военных», — сказал генерал-майор.

По его словам, пока идет конфликт, командующих нельзя привлекать к ответственности на основе появившейся впоследствии информации, оценивать их действия с позиции «будущего опыта».«Мы должны понимать, чем они руководствовались, каково было их восприятие, когда они принимали эти решения», — пояснил Назаров.

Власти страны арестами нарушили «правовую норму боевого иммунитета», поэтому «терпение у многих лопнуло», хотя и не вышло за пределы допустимого, заключил военный.

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20 января сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали трех бывших высокопоставленных военных командиров, ответственных за неудачную оборону Харьковской области в мае 2024 года. УНИАН и другие украинские СМИ сообщили, что речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Эти задержания раскритиковали партии «Европейская солидарность» и «УДАР Виталия Кличко». Они назвали случившееся опасным прецедентом и попыткой властей попыткой перенести ответственность за неудачи на военных.

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Теги
Валерий Залужный Виктор Назаров ВСУ аресты генералы Военная операция на Украине
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