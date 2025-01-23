Партия Порошенко заявила о риске «крючка уголовных дел» для военных
Задержание военных командиров на Украине — послание военачальникам, что каждого из них могут «подвесить на крючок уголовных дел», заявила украинская партия «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом страны Петром Порошенко.
«Фактически это (уголовные преследования. — РБК) месседж всем командирам: каждого из них за трудные решения, без которых невозможна война, могут подвесить на крючок уголовных дел и заключить в тюрьму с космическими залогами», — говорится на сайте партии.
Депутаты назвали действия властей Украины по задержанию военных командиров попыткой перенести ответственность за недостаточное обеспечение армии оружием и неудачи в построении фортификаций на военных, говорится в заявлении партии.
Парламентарии настаивают на закрытом заседании Верховной рады, посвященном анализу обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием, состоянию фортификаций и мобилизации.
«Парламент не имеет права в стороне наблюдать за попытками дискредитировать ВСУ», — заключили депутаты.
В середине декабря Порошенко раскритиковал власти Украины за насильственную мобилизацию и назвал эту систему неэффективной и дискредитировавшей себя.
По данным Bloomberg, на Украине возбудили около 96 тыс. уголовных дел из-за ухода военнослужащих с позиций с 2022 года.
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