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Военная операция на Украине ,  
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Партия Порошенко заявила о риске «крючка уголовных дел» для военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images

Задержание военных командиров на Украине — послание военачальникам, что каждого из них могут «подвесить на крючок уголовных дел», заявила украинская партия «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом страны Петром Порошенко.

«Фактически это (уголовные преследования. — РБК) месседж всем командирам: каждого из них за трудные решения, без которых невозможна война, могут подвесить на крючок уголовных дел и заключить в тюрьму с космическими залогами», — говорится на сайте партии.

Депутаты назвали действия властей Украины по задержанию военных командиров попыткой перенести ответственность за недостаточное обеспечение армии оружием и неудачи в построении фортификаций на военных, говорится в заявлении партии.

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Петр Порошенко

Парламентарии настаивают на закрытом заседании Верховной рады, посвященном анализу обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием, состоянию фортификаций и мобилизации.

«Парламент не имеет права в стороне наблюдать за попытками дискредитировать ВСУ», — заключили депутаты.

В середине декабря Порошенко раскритиковал власти Украины за насильственную мобилизацию и назвал эту систему неэффективной и дискредитировавшей себя.

По данным Bloomberg, на Украине возбудили около 96 тыс. уголовных дел из-за ухода военнослужащих с позиций с 2022 года.

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Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
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