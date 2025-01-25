 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Партия Кличко назвала задержания генералов ВСУ опасным прецедентом

Сюжет
Военная операция на Украине

В партии «УДАР Виталия Кличко» назвали задержание украинских военных командиров опасным прецедентом.

«Задержание генералов создает опасный прецедент. Это прямая угроза способности армии противостоять врагу», — написал первый заместитель главы партии Артур Палатный.

По его словам, украинцы хорошо помнят события трехлетней давности, когда «военных уважали, а не назначали козлами отпущения». Он отметил, что сейчас отношение власти к военным изменилось кардинально.

Палатный также назвал абсурдом то, что действия военных ведут гражданские следователи, а дела рассматривают гражданские суды. «Это должны делать специализированные органы военной юстиции», — отметил он.

Партия Порошенко заявила о риске «крючка уголовных дел» для военных
Политика
Фото:Николетта Стоянова / Getty Images

Власти должны перестать медлить с реформой военной юстиции и предоставить армии инструменты, необходимые не только для защиты Украины, но и для самих военных — от «политически мотивированных преследований», заключил Палатный.

Ранее задержание военных командиров на Украине раскритиковала партия «Европейская солидарность». Там назвали преследование военачальников попыткой власти перенести свою ответственность за недостаточное обеспечение армии оружием и неудачи в построении фортификаций на военных.

20 января сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали трех бывших высокопоставленных военных командиров, ответственных за неудачную оборону Харьковской области в мае 2024 года. УНИАН и другие украинские СМИ сообщили, что речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Виталий Кличко партия задержания военные ВСУ
Материалы по теме
Партия Порошенко заявила о риске «крючка уголовных дел» для военных
Политика
Порошенко раскритиковал украинские власти за методы мобилизации
Политика
На Украине задержали генералов за провал обороны Харьковской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Посланник Трампа допустил покупку оружия для Украины за счет РоссииПолитика, 03:07
Глава ЕЦБ заявила о возможном привлечении в ЕС «талантов» из СШАПолитика, 02:47
Главу минздрава Камчатки уволили после вспышки гепатита в онкодиспансереПолитика, 02:24
Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областьюПолитика, 02:08
Партия Кличко назвала задержания генералов ВСУ опасным прецедентомПолитика, 01:54
FT узнала об «ужасном» разговоре Трампа с премьером Дании о ГренландииПолитика, 01:44
Во Франции предложили повысить цену билетов в Лувр для гостей не из ЕСОбщество, 01:16
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Вучич сообщил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг NISПолитика, 00:39
Politico узнало о приостановке помощи США Украине и другим странамПолитика, 00:34
Школы в США начали готовиться к иммиграционным рейдамПолитика, 00:19
Молдавия назвала требование к поставкам газа в ПриднестровьеПолитика, 00:11
Из Белоруссии к Гвардиоле. Что нужно знать об узбекском новичке «Сити»Спорт, 00:00
При аварийной посадке Boeing в Нигерии пострадали более 30 человекОбщество, 00:00
В ООН поддержали возможные переговоры Путина и ТрампаПолитика, 24 янв, 23:34