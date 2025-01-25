Партия Кличко назвала задержания генералов ВСУ опасным прецедентом

В партии «УДАР Виталия Кличко» назвали задержание украинских военных командиров опасным прецедентом.

«Задержание генералов создает опасный прецедент. Это прямая угроза способности армии противостоять врагу», — написал первый заместитель главы партии Артур Палатный.

По его словам, украинцы хорошо помнят события трехлетней давности, когда «военных уважали, а не назначали козлами отпущения». Он отметил, что сейчас отношение власти к военным изменилось кардинально.

Палатный также назвал абсурдом то, что действия военных ведут гражданские следователи, а дела рассматривают гражданские суды. «Это должны делать специализированные органы военной юстиции», — отметил он.

Власти должны перестать медлить с реформой военной юстиции и предоставить армии инструменты, необходимые не только для защиты Украины, но и для самих военных — от «политически мотивированных преследований», заключил Палатный.

Ранее задержание военных командиров на Украине раскритиковала партия «Европейская солидарность». Там назвали преследование военачальников попыткой власти перенести свою ответственность за недостаточное обеспечение армии оружием и неудачи в построении фортификаций на военных.

20 января сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали трех бывших высокопоставленных военных командиров, ответственных за неудачную оборону Харьковской области в мае 2024 года. УНИАН и другие украинские СМИ сообщили, что речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.