Партия Кличко назвала задержания генералов ВСУ опасным прецедентом
В партии «УДАР Виталия Кличко» назвали задержание украинских военных командиров опасным прецедентом.
«Задержание генералов создает опасный прецедент. Это прямая угроза способности армии противостоять врагу», — написал первый заместитель главы партии Артур Палатный.
По его словам, украинцы хорошо помнят события трехлетней давности, когда «военных уважали, а не назначали козлами отпущения». Он отметил, что сейчас отношение власти к военным изменилось кардинально.
Палатный также назвал абсурдом то, что действия военных ведут гражданские следователи, а дела рассматривают гражданские суды. «Это должны делать специализированные органы военной юстиции», — отметил он.
Власти должны перестать медлить с реформой военной юстиции и предоставить армии инструменты, необходимые не только для защиты Украины, но и для самих военных — от «политически мотивированных преследований», заключил Палатный.
Ранее задержание военных командиров на Украине раскритиковала партия «Европейская солидарность». Там назвали преследование военачальников попыткой власти перенести свою ответственность за недостаточное обеспечение армии оружием и неудачи в построении фортификаций на военных.
20 января сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали трех бывших высокопоставленных военных командиров, ответственных за неудачную оборону Харьковской области в мае 2024 года. УНИАН и другие украинские СМИ сообщили, что речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.
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