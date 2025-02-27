Самолет Зеленского вылетел из Ирландии в Вашингтон

Владимир Зеленский (Фото: Emilija Jefremova / Reuters)

Самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел из Ирландии и направляется в Вашингтон, сообщает «Телеграммная служба новостей — Украина» со ссылкой на FlightRadar.

Ранее сегодня, 27 февраля, Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в международном аэропорту Шеннон, сообщила RTE.

О том, что украинский президент собирается в Вашингтон, Financial Times узнала 26 февраля. Зеленский планирует подписать в США соглашение о доступе к полезным ископаемым Украины с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Американский президент подтвердил, что планирует 28 февраля встретиться с Зеленским.

Обсуждение соглашения между Украиной и США о разработке минеральных ресурсов продолжается с начала февраля. Первоначальная версия документа предусматривала, что Украина должна направлять 50% доходов от добычи минеральных ресурсов, газа, нефти, а также прибыли от портов и инфраструктуры в фонд, который будет полностью контролироваться США до достижения вложений в $500 млрд. Таким образом Соединенные Штаты хотят компенсировать расходы на военную помощь Украине.

В ответ Киев, по данным Bloomberg, предложил ограничить сумму компенсации Вашингтону до $90 млрд.

В Москве заявили, что соглашение между Киевом и Вашингтоном не касается России.