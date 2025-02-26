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Политика ,  
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FT узнала о возможном визите Зеленского в Вашингтон

FT: Зеленский может посетить Вашингтон для подписания сделки о редкоземах

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели отправится в Белый дом для подписания соглашения о доступе к полезным ископаемым с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

«Это будет возможность для президента обсудить, что же представляет собой эта большая картина. А после этого мы сможем подумать о следующих шагах», — сказал изданию один из источников.

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Владимир Зеленский Украина США сделка полезные ископаемые
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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