FT узнала о возможном визите Зеленского в Вашингтон
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели отправится в Белый дом для подписания соглашения о доступе к полезным ископаемым с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
«Это будет возможность для президента обсудить, что же представляет собой эта большая картина. А после этого мы сможем подумать о следующих шагах», — сказал изданию один из источников.
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