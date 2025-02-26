FT узнала о возможном визите Зеленского в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели отправится в Белый дом для подписания соглашения о доступе к полезным ископаемым с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

«Это будет возможность для президента обсудить, что же представляет собой эта большая картина. А после этого мы сможем подумать о следующих шагах», — сказал изданию один из источников.

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