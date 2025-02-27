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Военная операция на Украине ,  
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Уиткофф заявил о перспективах сотрудничества США и России после конфликта

Уиткофф: у России и США есть много возможностей для сотрудничества в экономике
Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Россия и Соединенные Штаты имеют много возможностей для экономического сотрудничества после завершения украинского конфликта, заявил в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Я считаю, что имеется достаточно возможностей для Соединенных Штатов и России после того, как мирное соглашение будет заключено <...>. Я думаю, будет много возможностей для экономического взаимодействия», — сказал он.

Спецпосланник также отметил, что у России «обширные» минеральные ресурсы. По словам Уиткоффа, Москве и Вашингтону необходимо поддерживать «хорошие» контакты. «Хорошие коммуникации ведут к хорошему сотрудничеству. Это ведет к долгосрочным партнерствам. Мы здесь, чтобы способствовать этому», — добавил посланник президента США Дональда Трампа.

NBC узнал, что Россия предложила США добывать ресурсы в новых регионах
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, не только с США.

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Россия предложила США заключить соглашение, в рамках которого американская сторона получит часть прав собственности на редкоземельные минералы и другие ценные металлы в новых регионах.

Россия в 2022 году присоединила Донбасс (бывшие Луганская и Донецкие области Украины), Запорожскую и Херсонскую области по итогам прошедших там референдумов. Украина, США и почти все страны мира территориальных изменений не признали. Москва для завершения конфликта требует от Киева официального признания утраты украинского суверенитета над этими регионами.

В среду, 26 февраля, Трамп заявил, что хотел бы «покупать полезные ископаемые и на российской земле», но пока эту тему не обсуждал.

С начала февраля США ведут переговоры о разработке редкоземельных металлов с Украиной. По словам Трампа, для подписания соглашения украинский лидер Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон 28 февраля. Президент Украины отметил, что эта дата вероятна, однако визит еще прорабатывается.

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Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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