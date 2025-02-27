Кадыров наградил выживших членов экипажа разбившегося в Актау лайнера

Фото: Азамат Сарсенбаев / АР / ТАСС

Выживших членов экипажа лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение в ходе рейса Баку — Грозный в декабре 2024 года, наградят медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров.

«Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой», — отметил он.

Их подготовка и готовность к чрезвычайным ситуациям сыграли ключевую роль в минимизации последствий авиакатастрофы, добавил глава Чечни.

По словам Кадырова, в память о жертвах авиакатастрофы в Грозном установят мемориальную плиту. Он также выразил соболезнования семьям погибших и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение возле аэропорта Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. В результате погибли 38 человек, в том числе семеро россиян.

Алиев после катастрофы заявил, что самолет AZAL был поврежден внешним воздействием в районе города Грозный и это привело к потере управления.

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В разговоре с Алиевым президент России Владимир Путин принес извинения за то, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России.

В феврале Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении самолета. Согласно документу, комиссия обнаружила повреждения в хвостовой части фюзеляжа, киле, стабилизаторе, на левых крыле и двигателе и допустила вероятность попадания внешних объектов в конструкцию самолета и нанесения ими повреждений.