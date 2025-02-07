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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Путин не планирует выступать с заявлением по крушению самолета AZAL

Песков: выступление Путина по крушению самолета AZAL не планируется
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с заявлением по поводу крушения самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется [выступление по теме авиакатастрофы]», — сказал он, отвечая на вопрос о публикации азербайджанских СМИ, в которой России предлагается взять на себя вину за крушение (цитата по ТАСС).

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Общество
Фото:Meiramgul Kussainova / Reuters

Самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение возле аэропорта Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. В результате погибли 38 человек, в том числе семь россиян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после катастрофы заявил, что самолет AZAL был поврежден внешним воздействием в районе города Грозный и это привело к потере управления. В свою очередь, в Кремле пояснили, что в момент, когда борт пытался совершить посадку в аэропорту Грозного, регион, включая Моздок и Владикавказ, подвергся атакам украинских беспилотников.

В разговоре с Алиевым президент России Владимир Путин принес извинения за то, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России.

В феврале Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении самолета. Согласно документу, комиссия обнаружила повреждения в хвостовой части фюзеляжа, киле, стабилизаторе, на левых крыле и двигателе и допустила вероятность попадания внешних объектов в конструкцию самолета и нанесения ими повреждений.

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