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Ватикан снова сообщил об улучшении состояния папы римского

Ватикан: состояние папы римского Франциска продолжает улучшаться
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Состояние здоровья папы римского Франциска продолжает улучшаться, сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Там уточнили, что легкая почечная недостаточность, наблюдавшаяся у 88-летнего понтифика в последние дни, «утихла», а анализы крови подтвердили улучшение его состояния.

Компьютерная томография грудной клетки папы римского показала, что пневмония «развивается нормально», он продолжает получать кислородную терапию.

Прогноз относительно болезни понтифика остается «осторожным», отметили в Ватикане. Ночью папа римский спал хорошо.

Несколькими днями ранее Святой престол также сообщал о незначительном улучшении состояния понтифика.

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Папа римский Франциск

Папу Франциска госпитализировали 14 февраля с инфекцией дыхательных путей, спустя несколько дней у него была диагностирована двусторонняя пневмония. Кроме того, анализы его крови показали снижение количества тромбоцитов, вызванное анемией. 23 февраля Святой престол заявил, что состояние понтифика оценивается как критическое.

Reuters писал, что папа римский подвержен легочным инфекциям из-за того, что в молодости ему удалили часть легкого из-за плеврита. Он неоднократно болел бронхитом, в том числе в январе этого года.

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Франциск Папа римский фото

Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
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