Кардинал допустил отречение от престола папы Франциска из-за болезни

Папу римского госпитализировали на прошлой неделе, у него выявили двустороннюю пневмонию. В Ватикане сообщили, что 88-летний понтифик чувствует себя лучше. Кардинал Равази не исключил отречения Франциска

Папа римский Франциск (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Папа римский Франциск, которого 14 февраля госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, может отречься от престола, допустил кардинал Джанфранко Равази, передает Corriere della Sera. Равази — почетный президент Папского совета по культуре (упразднен в 2022 году) и Папской комиссии по священной археологии.

«Я думаю, он может это сделать, потому что он человек, который весьма решителен в своем выборе», — сказал кардинал. Равази напомнил, что прежде, несмотря на проблемы со здоровьем, понтифик продолжал исполнять свои обязанности. В качестве примера кардинал привел случай в 2022 году, когда папа римский перенес операцию на колене: «Тогда он произнес знаменитую шутку о том, что управлять нужно мозгом, а не коленом».

Кардинал при этом не усомнился, что Франциск отречется от престола, если осознает, что «его способность к прямому контакту с людьми и возможность общаться окажется под угрозой».

Франциск был избран в марте 2013 года, став первым за последнее тысячелетие понтификом-неевропейцем. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который добровольно оставил престол и принял титул почетного папы. В декабре 2022-го Бенедикт XVI умер.

В последние годы 88-летний Франциск страдал от проблем со здоровьем, включая продолжительные приступы бронхита. Папа римский подвержен легочным инфекциям, поскольку в молодости у него развился плеврит и ему удалили часть легкого, отмечал Reuters. 18 февраля пресс-служба Святого Престола сообщила, что у понтифика диагностирована двусторонняя пневмония. Два дня спустя, 21 февраля, в Ватикане заявили, что его состояние немного улучшилось.