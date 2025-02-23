Ватикан заявил о критическом состоянии папы Римского
Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, он в сознании, но у него наблюдается начало почечной недостаточности. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола, передает ANSA.
Со вчерашнего вечера у понтифика не было новых респираторных кризов, ему ввели «две дозы концентрированных эритроцитов с положительным эффектом и повышением уровня гемоглобина», сообщили в Ватикане.
«Некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем», — добавили там.
Франциск продолжает оставаться в больнице Джемелли в Риме, ему проводят кислородную терапию. Этот метод используется для восполнения уровня кислорода в крови.
Врачи назвали клиническую картину сложной и отметили, что необходимо ожидание, чтобы терапия дала эффект.
88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля с инфекцией дыхательных путей, четыре дня спустя в Ватикане сообщили, что у него диагностирована двусторонняя пневмония.
Медицинская помощь Франциску понадобилась в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, кроме того, анализы крови «выявили снижение количества тромбоцитов, вызванное анемией», поясняла пресс-служба Святого престола.
Врачи к вечеру 22 февраля делали «осторожный» прогноз, говорили в Ватикане. Тогда состояние понтифика ухудшилось, ему сделали переливание крови.
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