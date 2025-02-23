Ватикан заявил о критическом состоянии папы Римского

Ватикан заявил о критическом состоянии и почечной недостаточности папы Римского

Понтифик находится в критическом состоянии, но он в сознании, сообщили в Ватикане. Там отметили, что анализы показали у него начальную стадию почечной недостаточности

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, он в сознании, но у него наблюдается начало почечной недостаточности. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола, передает ANSA.

Со вчерашнего вечера у понтифика не было новых респираторных кризов, ему ввели «две дозы концентрированных эритроцитов с положительным эффектом и повышением уровня гемоглобина», сообщили в Ватикане.

«Некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем», — добавили там.

Франциск продолжает оставаться в больнице Джемелли в Риме, ему проводят кислородную терапию. Этот метод используется для восполнения уровня кислорода в крови.

Врачи назвали клиническую картину сложной и отметили, что необходимо ожидание, чтобы терапия дала эффект.

88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля с инфекцией дыхательных путей, четыре дня спустя в Ватикане сообщили, что у него диагностирована двусторонняя пневмония.

Медицинская помощь Франциску понадобилась в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, кроме того, анализы крови «выявили снижение количества тромбоцитов, вызванное анемией», поясняла пресс-служба Святого престола.

Врачи к вечеру 22 февраля делали «осторожный» прогноз, говорили в Ватикане. Тогда состояние понтифика ухудшилось, ему сделали переливание крови.