 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Ватикан заявил о критическом состоянии папы Римского

Ватикан заявил о критическом состоянии и почечной недостаточности папы Римского
Понтифик находится в критическом состоянии, но он в сознании, сообщили в Ватикане. Там отметили, что анализы показали у него начальную стадию почечной недостаточности
Фото: Ciro De Luca / Reuters
Фото: Ciro De Luca / Reuters

Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, он в сознании, но у него наблюдается начало почечной недостаточности. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола, передает ANSA.

Со вчерашнего вечера у понтифика не было новых респираторных кризов, ему ввели «две дозы концентрированных эритроцитов с положительным эффектом и повышением уровня гемоглобина», сообщили в Ватикане.

«Некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем», — добавили там.

Франциск продолжает оставаться в больнице Джемелли в Риме, ему проводят кислородную терапию. Этот метод используется для восполнения уровня кислорода в крови.

Врачи назвали клиническую картину сложной и отметили, что необходимо ожидание, чтобы терапия дала эффект.

Папе римскому сделали переливание крови
Общество
Фото:Vincenzo Livieri / Reuters

88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля с инфекцией дыхательных путей, четыре дня спустя в Ватикане сообщили, что у него диагностирована двусторонняя пневмония.

Медицинская помощь Франциску понадобилась в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, кроме того, анализы крови «выявили снижение количества тромбоцитов, вызванное анемией», поясняла пресс-служба Святого престола.

Врачи к вечеру 22 февраля делали «осторожный» прогноз, говорили в Ватикане. Тогда состояние понтифика ухудшилось, ему сделали переливание крови.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Папа римский Ватикан
Франциск Папа римский фото

Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
Материалы по теме
Папе римскому сделали переливание крови
Общество
Швейцарская гвардия ответила на данные о подготовке похорон папы римского
Общество
Ватикан рассказал о состоянии госпитализированного папы римского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Шольц поздравил Мерца с победой на досрочных выборах в бундестагПолитика, 22:49
Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры по Украине в ТурцииПолитика, 22:19
Лавров прибыл с визитом в ТурциюПолитика, 22:05
Шольц признал «горькое» поражение своей партии на выборах в бундестагПолитика, 22:01
В Италии устроили акт саботажа на одном из объектов ОлимпиадыСпорт, 21:56
Ватикан заявил о критическом состоянии папы РимскогоПолитика, 21:51
Уиткофф заявил, что украинский конфликт был спровоцированПолитика, 21:44
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Гол и пас Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»Спорт, 21:34
Из-за возможного ветра в Сочи 11 самолетов ушли на запасные аэродромыОбщество, 21:12
Уиткофф раскрыл, что может стать основой мирного соглашения по УкраинеПолитика, 21:04
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:03
Гунба заявил о намерении обеспечить граждан Абхазии медпомощью в РоссииПолитика, 20:51
«Альтернатива для Германии» добилась исторического успеха на выборахПолитика, 20:50
Голы Модрича и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Жироной»Спорт, 20:25