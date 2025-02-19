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Ватикан сообщил о двусторонней пневмонии у папы Франциска

Несмотря на ухудшение состояния, 88-летний понтифик «пребывает в хорошем расположении духа», сообщила пресс-служба Святого Престола
Ватикан сообщил о двусторонней пневмонии у папы Франциска

Состояние папы римского Франциска, которого 14 февраля госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, ухудшилось, у него диагностирована двусторонняя пневмония, сообщила пресс-служба Святого Престола.

Там заявили, что лабораторные анализы, рентген грудной клетки и клиническое состояние понтифика «продолжают представлять сложную картину», полимикробная инфекция, «возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита», делает лечение более сложным.

«Тем не менее, папа Франциск пребывает в хорошем расположении духа», — добавили там (цитата по Vatican News). 

В Ватикане назвали сложным состояние госпитализированного папы римского
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Статуя покойного папы Иоанна Павла II,&nbsp;возле больницы Джемелли в Риме, куда папа Франциск отправился для продолжения лечения продолжающегося бронхита

Папа Римский подвержен легочным инфекциям, поскольку в молодости у него развился плеврит, и ему удалили часть легкого, пишет Reuters. 18 февраля представитель Ватикана сообщил, что понтифика не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, он дышит самостоятельно.

Пресс-служба Святого престола объявила ранее, что все публичные мероприятия с участием Франциска отменены до конца недели.

В последние годы 88-летний понтифик страдал от проблем со здоровьем, включая продолжительные приступы бронхита. Летом 2023-го он перенес операцию по удалению грыжи.

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