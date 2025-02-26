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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле раскрыли, что знают о возможном визите Зеленского в Вашингтон

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

В Кремле не знают, будут ли США и Украина обсуждать сделку по редкоземельным металлам 28 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы только слышали, что, действительно, вроде бы [президент Украины Владимир] Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон. Скорее всего, конечно, будут попытки как-то наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение, или что-то другое, посмотрим», — сказал Песков журналистам.

Официальных заявлений пока не было, подчеркнул он. Публикации же прессы «мало» соответствуют действительности, поэтому по ним «очень трудно ориентироваться», заключил пресс-секретарь.

FT узнала о возможном визите Зеленского в Вашингтон
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Ранее Financial Times сообщила, что Зеленский в ближайшее время может отправиться в Вашингтон для заключения сделки о доступе США к полезным ископаемым Украины в счет возмещения Соединенным Штатам расходов на военную помощь. По данным The New York Times, Украина должна будет направлять 50% доходов от добычи минеральных ресурсов, газа, нефти, а также прибыли от портов и инфраструктуры в фонд, который до достижения вложений в $500 млрд станут контролировать США.

Стоимость сделки может достичь $1 трлн, сообщил президент США Дональд Трамп. Соглашение между Киевом и Вашингтоном не касается России, заявил президент России Владимир Путин.

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Персоны
Дмитрий Песков Владимир Зеленский Военная операция на Украине Редкоземельные металлы США Украина
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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