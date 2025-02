В Кремле раскрыли, что знают о возможном визите Зеленского в Вашингтон

Владимир Зеленский (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

В Кремле не знают, будут ли США и Украина обсуждать сделку по редкоземельным металлам 28 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы только слышали, что, действительно, вроде бы [президент Украины Владимир] Зеленский собирался в пятницу в Вашингтон. Скорее всего, конечно, будут попытки как-то наполнить этот визит чем-то субстантивным. Будет ли это упомянутое соглашение, или что-то другое, посмотрим», — сказал Песков журналистам.

Официальных заявлений пока не было, подчеркнул он. Публикации же прессы «мало» соответствуют действительности, поэтому по ним «очень трудно ориентироваться», заключил пресс-секретарь.

Ранее Financial Times сообщила, что Зеленский в ближайшее время может отправиться в Вашингтон для заключения сделки о доступе США к полезным ископаемым Украины в счет возмещения Соединенным Штатам расходов на военную помощь. По данным The New York Times, Украина должна будет направлять 50% доходов от добычи минеральных ресурсов, газа, нефти, а также прибыли от портов и инфраструктуры в фонд, который до достижения вложений в $500 млрд станут контролировать США.

Стоимость сделки может достичь $1 трлн, сообщил президент США Дональд Трамп. Соглашение между Киевом и Вашингтоном не касается России, заявил президент России Владимир Путин.