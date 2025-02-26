 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков анонсировал переговоры Путина с президентом Гвинеи-Бисау в Кремле

Сисоку Эмбало
Сисоку Эмбало (Фото: Юрий Кочетков / Reuters)

Президент России Владимир Путин в среду, 26 февраля, встретится в Кремле с президентом Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало, который прибыл в Москву с государственным визитом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сегодня будут в Кремле, в Большом Кремлевском дворце переговоры российско-бисайские. Будет церемония встречи, беседа в узком составе, затем российско-бисайские переговоры и затем, отдельно, два президента проведут рабочий обед. Далее у президента [Путина] в Кремле запланированы такие текущие непубличные встречи», — пояснил пресс-секретарь.

Путин увидел большой потенциал сотрудничества с Гвинеей-Бисау
Политика
Умару Сиссоку Эмбало и Владимир Путин

В последний раз Путин и Эмбало общались 23 января 2025 года. Тогда российский президент отошел с заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, потому что «возникла необходимость провести международный телефонный разговор». Впоследствии пресс-служба Кремля распространила сообщение, в котором говорилось, что Путин обсудил с Эмбало сотрудничество двух стран в торгово-инвестиционной и гуманитарной отраслях в развитие официального визита бисайского президента в Москву 9 мая прошлого года. Руководители двух стран тогда договорились продолжить личное общение.

Читайте РБК в Telegram.

Politico узнала о планах Госдепа по снятию ограничений на помощь Украине

Волатильность рубля достигла максимума за год

Совфед анонсировал эксперимент по доставке грузов в Китай дронами

Какие перспективы у сотрудничества России и США по алюминию

Из-за роста зарплат сократился дефицит пенсионной системы в России

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ

Улучшать демографию льготами на жилье и автомобили предложили в ОП

Кто занял лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Кто занял лидирующие позиции на фармацевтическом рынке России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Гвинея-Бисау президент Дмитрий Песков встреча Кремль
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
В Гвинее-Бисау построят проспект имени Ахмата Кадырова
Общество
Путин увидел большой потенциал сотрудничества с Гвинеей-Бисау
Политика
В Гвинее-Бисау предпринята попытка переворота
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,94 (-1,58) Инвестиции, 25 фев, 18:24 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 86,63 (-1,57) Инвестиции, 25 фев, 18:24
Миллион за каждый км/ч. Мы познакомились с самой дорогой машиной в РоссииАвто, 13:29
Курс биткоина к рублю упал за месяц на 30%. Что происходит в обменникахКрипто, 13:25
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 13:22
Военные освободили два поселка в Курской области⁠Политика, 13:20
Мосбиржа рассмотрит увеличение времени торгов в выходныеФинансы, 13:16
В Кремле раскрыли, что знают о возможном визите Зеленского в ВашингтонПолитика, 13:15
Производитель пива Corona нарастил выручку при сокращении производстваВино, 13:11
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Песков заявил об отсутствии обсуждения в Кремле отмены моратория на казньПолитика, 13:08
НКР присвоило «Новой перестраховочной компании» кредитный рейтинг AAA.ruКредитные рейтинги, 13:03
В Люберцах построят современный воспитательно-образовательный комплексРБК Компании, 13:00
Тарпищев сообщил, что 20 российских теннисистов могут сменить гражданствоСпорт, 12:58
«Известия» узнали о фальсификате молочной продукции у 14 компанийОбщество, 12:56
Суд дал офису Трампа два дня на разморозку иностранной помощиПолитика, 12:56
Песков анонсировал переговоры Путина с президентом Гвинеи-Бисау в КремлеПолитика, 12:52