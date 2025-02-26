Песков анонсировал переговоры Путина с президентом Гвинеи-Бисау в Кремле

Сисоку Эмбало (Фото: Юрий Кочетков / Reuters)

Президент России Владимир Путин в среду, 26 февраля, встретится в Кремле с президентом Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало, который прибыл в Москву с государственным визитом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сегодня будут в Кремле, в Большом Кремлевском дворце переговоры российско-бисайские. Будет церемония встречи, беседа в узком составе, затем российско-бисайские переговоры и затем, отдельно, два президента проведут рабочий обед. Далее у президента [Путина] в Кремле запланированы такие текущие непубличные встречи», — пояснил пресс-секретарь.

В последний раз Путин и Эмбало общались 23 января 2025 года. Тогда российский президент отошел с заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, потому что «возникла необходимость провести международный телефонный разговор». Впоследствии пресс-служба Кремля распространила сообщение, в котором говорилось, что Путин обсудил с Эмбало сотрудничество двух стран в торгово-инвестиционной и гуманитарной отраслях в развитие официального визита бисайского президента в Москву 9 мая прошлого года. Руководители двух стран тогда договорились продолжить личное общение.