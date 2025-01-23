Путин отошел с заседания из-за международного разговора

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Президент России ушел с заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. По его словам, «возникла необходимость провести международный телефонный разговор».

«Меня заранее извините, — добавил президент. — Вынужден минут на пять отойти от экрана. Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место».

О том, что Путин сегодня проведет международный разговор, рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сразу скажу вам: это не тот разговор, но не менее важный для нас», — сказал Песков.