Путин отошел с заседания из-за международного разговора
Президент России ушел с заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. По его словам, «возникла необходимость провести международный телефонный разговор».
«Меня заранее извините, — добавил президент. — Вынужден минут на пять отойти от экрана. Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место».
О том, что Путин сегодня проведет международный разговор, рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сразу скажу вам: это не тот разговор, но не менее важный для нас», — сказал Песков.
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