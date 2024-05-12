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В Гвинее-Бисау построят проспект имени Ахмата Кадырова

Власти Гвинеи-Бисау попросили сына Кадырова об уроках стрельбы для их военных

В городе Бисау — столице Гвинеи-Бисау — построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с президентом африканской республики Умару Сисоку Эмбало.

«Я проводил гостей в Международный аэропорт Грозный имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Напоследок они заверили, что будут использовать пример развития Чеченской Республики в своем государстве и построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова в своей столице», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, он также показал президенту Гвинеи-Бисау Российский университет спецназ имени Владимира Путина (РУС), расположенный в Гудермесе.

Там делегация оценила «навыки владения оружием» сына главы Чечни Адама Кадырова. «Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в республику Гвинея-Бисау», — рассказал Рамзан Кадыров.

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Фотогалерея 

Улица имени Ахмата Кадырова также есть в Москве. Ее построили в 2004 году, спустя три месяца после смерти первого президента Чечни в результате теракта. Она расположена на территории района Южное Бутово.

В Дагестане в Махачкале есть минимум две улицы имени Ахмата Кадырова. Первая появилась в 2012 году, вторая — в 2017 году. Кроме того, улица имени Ахмата Кадырова есть в Израиле.

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Рамзан Кадыров Ахмат Кадыров Чечня Гвинея-Бисау Проспект
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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