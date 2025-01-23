Стало известно, ради какого разговора Путин отошел с заседания

Путин отходил с заседания для разговора с президентом Гвинеи-Бисау

Умару Сисоку Эмбало и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Стороны обсудили «ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях», — говорится в сообщении Кремля. Президенты договорились, что продолжат личное общение.

Ранее Путин отходил с заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, потому что «возникла необходимость провести международный телефонный разговор». Он указывал, что «вынужден минут на пять отойти», и обещал вернуться после разговора.

Кремль также с утра анонсировал международный разговор Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это «не тот разговор, но не менее важный для нас».