Стало известно, ради какого разговора Путин отошел с заседания
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом говорится в сообщении Кремля.
Стороны обсудили «ряд актуальных вопросов расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях», — говорится в сообщении Кремля. Президенты договорились, что продолжат личное общение.
Ранее Путин отходил с заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, потому что «возникла необходимость провести международный телефонный разговор». Он указывал, что «вынужден минут на пять отойти», и обещал вернуться после разговора.
Кремль также с утра анонсировал международный разговор Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это «не тот разговор, но не менее важный для нас».
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