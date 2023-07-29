Путин увидел большой потенциал сотрудничества с Гвинеей-Бисау

Умару Сиссоку Эмбало и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

У России и Гвинеи-Бисау большой потенциал торгового сотрудничества, также есть перспективы в области энергетики и добычи полезных ископаемых. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой африканского государства Умару Сиссоку Эмбало.

«Что касается российско-бисайских торгово-экономических и инвестиционных связей, то у нас потенциал большой, он пока не раскрыт», — сказал президент на встрече с африканским коллегой.

Глава государства также счел перспективными для сотрудничества такие сферы, как геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство и рыболовство.

Связи между Россией и Гвинеей-Бисау, по мнению Путина, носят «традиционно дружеский характер».

«Как в период антиколониальной борьбы, так и после обретения вашей страной независимости — мы всегда поддерживали бисайское государство», — сказал президент России. Он отметил близость подходов двух стран в международных вопросах, включая борьбу с терроризмом и формирование «многополярного миропорядка».

Кроме того, Гвинея-Бисау традиционно поддерживает важные для России внешнеполитические инициативы, добавил Путин.

Товарооборот России со странами Африканского континента по итогам 2022 года достиг $18 млрд (по подсчетам Международного торгового центра — International Trade Center, ITC, — этот показатель составил $10,3 млрд). «Вряд ли такая цифра может полностью устроить нас, но мы знаем, что это далеко не предел», — говорил Путин в марте. При этом он отмечал, что «более энергичный» переход к расчетам в национальных валютах и новые логистические цепочки могут стимулировать рост товарооборота.

Сегодня Москва поставляет в Африку в основном зерновые и топливо. В Минэкономразвития полагают, что товарооборот России с африканским континентом может удвоиться к 2030 году и достичь $36 млрд.

При этом Москва признает дисбаланс торговли с Африкой. Посол по особым поручениям МИД России, глава секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров говорил в интервью «Коммерсанту», что Москва в основном торгует с севером и югом континента. В «крупный торговый оборот с Россией» не вовлечена только территория от Сахеля (саванный регион — переход между пустыней Сахара и более плодородными южными землями) до юга Африки. Гвинея-Бисау, расположенная на западе Африки, не относится к этому региону.