Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества

Бизнес-тренера задержали в ноябре 2023 года за мошенничество при ведении образовательных курсов. В феврале против него возбудили еще семь новых уголовных дел по подозрению в совершении 50 «корыстных тяжких преступлений»

Аяз Шабутдинов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

МВД предъявило блогеру и автору бизнес-тренингов Аязу Шабутдинову обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества, сообщил «РИА Новости» адвокат Калой Ахильгов.

«Новые эпизоды предъявили в понедельник. Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества», — сказал юрист.

Как отмечает агентство, сегодня Таганский суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении блогеру содержания под стражей.

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Тогда против него завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. По версии следствия, Шабутдинов с партнерами от имени юридических лиц, в числе которых «Like Центр», создавал у клиентов его бизнес-курсов «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам».

В феврале 2024 года против блогера возбудили семь новых уголовных дел. Следователь пояснил, что Шабутдинова обвиняют «в совершении 50 корыстных тяжких преступлений». В рамках расследования был проведен опрос 35 потерпевших. Блогер свою вину отрицает.

4 апреля суд наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество Шабутдинова. Сейчас он находится в СИЗО. Последний раз суд продлевал срок его ареста до 18 марта 2024 года.

Громкие уголовные дела против известных блогеров и инфобизнесменов продолжаются с прошлого года. В апреле 2023 года в Москве была задержана блогер Елена Блиновская по делу о неуплате налогов. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. Как уточнили в ФНС, задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб.

А сегодня была задержана Екатерина Портнягина — супруга основателя бизнес-клуба Club 500, блогера и автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина. Как объяснил сам Портягин, его жену задержали в рамках возбужденного против него уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.