 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества

Аязу Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества
Сюжет
Дело инстаблогеров
Бизнес-тренера задержали в ноябре 2023 года за мошенничество при ведении образовательных курсов. В феврале против него возбудили еще семь новых уголовных дел по подозрению в совершении 50 «корыстных тяжких преступлений»
Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

МВД предъявило блогеру и автору бизнес-тренингов Аязу Шабутдинову обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества, сообщил «РИА Новости» адвокат Калой Ахильгов.

«Новые эпизоды предъявили в понедельник. Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества», — сказал юрист.

Как отмечает агентство, сегодня Таганский суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении блогеру содержания под стражей.

Суд арестовал банковские счета и имущество блогера Шабутдинова
Бизнес
Аяз Шабутдинов

Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. Тогда против него завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. По версии следствия, Шабутдинов с партнерами от имени юридических лиц, в числе которых «Like Центр», создавал у клиентов его бизнес-курсов «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам».

В феврале 2024 года против блогера возбудили семь новых уголовных дел. Следователь пояснил, что Шабутдинова обвиняют «в совершении 50 корыстных тяжких преступлений». В рамках расследования был проведен опрос 35 потерпевших. Блогер свою вину отрицает.

4 апреля суд наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество Шабутдинова. Сейчас он находится в СИЗО. Последний раз суд продлевал срок его ареста до 18 марта 2024 года.

Громкие уголовные дела против известных блогеров и инфобизнесменов продолжаются с прошлого года. В апреле 2023 года в Москве была задержана блогер Елена Блиновская по делу о неуплате налогов. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. Как уточнили в ФНС, задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб. 

А сегодня была задержана Екатерина Портнягина — супруга основателя бизнес-клуба Club 500, блогера и автора книги «Трансформатор» Дмитрия Портнягина. Как объяснил сам Портягин, его жену задержали в рамках возбужденного против него уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. 

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Аяз Шабутдинов блогеры мошенничество суд
Материалы по теме
Суд арестовал банковские счета и имущество блогера Шабутдинова
Бизнес
Мосгорсуд оставил блогера Аяза Шабутдинова в СИЗО
Бизнес
Аязу Шабутдинову продлили арест на два месяца
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 10 апр, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 10 апр, 16:40
Для госпитализации москвича весом в 300 кг привлекли МЧС. Видео Общество, 15:11
В АТОР сообщили об отказе Турции выпустить россиян с турами в Мексику Политика, 15:04
«Дом.РФ» выявил предпочтения арендаторов при выборе жилья в Москве Недвижимость, 14:51
Китай ввел санкции против двух компаний из США из-за Тайваня Политика, 14:51
НКР подтвердило кредитный рейтинг «ЭР-Телекома» A-.ru Кредитные рейтинги, 14:41
Российский производитель БАДов сообщил о росте выручки на 12% Отрасли, 14:40
Латвия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности Политика, 14:40
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Жители Орска показали, как выглядят их дома после наводнения. Видео Общество, 14:39
Следователи нашли тайник задержанного за нападение на полицейских Общество, 14:39
Один человек пострадал при атаке дронов на белгородское село Вознесеновка Политика, 14:38
Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества Общество, 14:32
Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства Бизнес, 14:31
Мужчина угнал в центре Москвы трактор с прицепом и уехал в Бутово Общество, 14:28
Золото уже ждут в Дубае: как цифровые активы помогут с платежами за рубеж Pro, 14:26