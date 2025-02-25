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Политика ,  
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Прокуроры Марселя сообщили консульству России о задержаниях после взрыва

Фото: Manon Cruz / Reuters
Фото: Manon Cruz / Reuters

Прокуратура Марселя рассказала генконсульству России о задержании двух человек, подозреваемых в нападении на здание дипмиссии, заявил «РИА Новости» генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

«Вчера уже поздно вечером я получил сообщения из префектуры полиции о том, что задержаны оба подозреваемых. Задержаны они были во время проведения проукраинского митинга в центре города, потому что полиция ожидала их появления там, и, действительно, они там появились», — сказал дипломат.

По словам Оранского, гражданская принадлежность этих лиц пока не ясна, но генконсульство пытается это выяснить.

В Марселе задержали двух человек в связи со взрывом у консульства России
Политика
Фото:Reuters

Ранее надзорное ведомство Марселя начало свое расследование по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами». Позже BFM TV сообщил о том, что в Марселе во время демонстрации в поддержку Украины задержали двоих мужчин в связи со взрывом на территории российского генконсульства. По данным RMC, задержанным 48 и 59 лет. Одного из них подозревают в причастности к взрыву, но под стражу взяли обоих. BFM уточнил, что эти люди были замечены у здания консульства, их зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Накануне злоумышленники бросили в сад диппредставительства три бутылки с взрывчаткой, две из которых взорвались. Взрыв прозвучал утром в 8-м округе Марселя. Из людей никто не пострадал, разрушений также нет. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что произошедший взрыв имеет все признаки теракта.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство по ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса России — нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Санкция предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.

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