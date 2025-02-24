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Политика ,  
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В МИДе увидели признаки теракта во взрыве в консульстве России в Марселе

Захарова: у взрыва в консульстве России в Марселе есть признаки теракта
Российское консульство в Марселе
Российское консульство в Марселе (Фото: сервис Google Street View)

В МИДе увидели признаки теракта во взрыве в консульстве России в Марселе
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Взрыв на территории генконсульства России во французском городе Марселе имеет все признаки теракта, заявила РБК официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Требуем от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейший мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений», — сказала она.

Взрыв прогремел около 8:00 по местному времени (около 10:00 мск). Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил изданию La Marseillaise, что ЧП произошло на территории консульства.

Внутри российского консульства в Марселе произошел взрыв
Общество
Фото:Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции, неизвестные бросили в сад, расположенный на территории консульства, две бутылки с зажигательной смесью. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет. Район оцепили, там работают пожарные и полиция.

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Мария Захарова МИД взрывы Марсель Франция генконсульство
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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