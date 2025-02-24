В МИДе увидели признаки теракта во взрыве в консульстве России в Марселе
Взрыв на территории генконсульства России во французском городе Марселе имеет все признаки теракта, заявила РБК официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Требуем от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейший мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений», — сказала она.
Взрыв прогремел около 8:00 по местному времени (около 10:00 мск). Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил изданию La Marseillaise, что ЧП произошло на территории консульства.
Как сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции, неизвестные бросили в сад, расположенный на территории консульства, две бутылки с зажигательной смесью. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет. Район оцепили, там работают пожарные и полиция.
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