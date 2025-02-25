В Марселе задержали двух человек в связи со взрывом у консульства России
В Марселе во время демонстрации в поддержку Украины задержали двух мужчин в связи со взрывом на территории российского генконсульства утром 24 февраля, сообщает BFM TV.
По данным RMC, задержанным 48 и 59 лет. Одного из них подозревают в причастности ко взрыву, но под стражу взяли обоих. BFM уточняет, что эти люди были замечены у здания консульства, их зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Как сообщала полицейская префектура департамента Буш-дю-Рон, в понедельник около 7:30 утра по местному времени (9:30 мск) на фасад здания бросили взрывные устройства — три пластиковые бутылки из-под газировки объемом 500 мл. Две из них взорвались. На место прибыли специалисты, они привели операцию по разминированию. В результате взрывов никто не пострадал.
Прокуратура Марселя начала расследование «по факту нанесения ущерба с применением взрывчатых или зажигательных веществ».
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрыв имеет признаки теракта, российский Следственный комитет завел уголовное дело. В посольстве сообщили, что заблаговременно потребовали у властей Франции повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений в стране «с учетом возможных провокаций». Во французском МИДе заявили, что Париж осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических представительств.
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