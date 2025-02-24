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Политика ,  
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Прокуратура Марселя возбудила дело после взрыва у консульства России

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Прокуратура французского Марселя начала расследование по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами» после взрыва у консульства России, сообщает Le Parisien.

Дело ведет Отдел по организованной и специализированной преступности (DCOS).

Взрыв прозвучал в 8-м округе Марселя около 8:00 по местному времени (10:00 мск) 24 февраля. По данным полиции, неизвестные бросили в сад диппредставительства два взрывных устройства, одно из них не сработало, его обезвреживают. Из людей никто не пострадал, разрушений также нет. Персонал генконсульства находится в помещении и ждет разминирования устройства.

По информации Le Parisien, устройств было три. Они представляют собой пластиковые бутылки емкостью 50 мл, содержащие неизвестную жидкость. Как сообщил источник издания в полиции, утром возле консульства угнали автомобиль, однако связь между взрывом и ограблением не установлена.

BFMTV узнал подробности взрыва в консульстве России в Марселе
Общество
Фото:Reuters

Взрыв на территории генконсульства России имеет все признаки теракта, сказала в разговоре с РБК официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Требуем от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранучреждений», — заявила она.

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Теги
Марсель Франция взрывное устройство консульство уголовное дело
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